أول تعليق من بيروت على تخفيف حكم اللبنانية "المذبوح"

09 سبتمبر 2018 - 11:08 م

رحبت ?وزارة الخارجية اللبنانية بقرار محكمة مصرية، الأحد، تخفيف عقوبة المواطنة اللبنانية، منى المذبوح، إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.



وقضت محكمة جنح مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، في 7 يوليو/ تموز الماضي، بسجن المذبوح ثماني سنوات؛ لإدانتها بتهم بينها "الإساءة للمصريين، وسبِّهم بعبارات خادشة وألفاظ يعاقب عليها القانون"، عبر فيديو لها عبر موقع "فيسبوك".



وقبلت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، الأحد، استئناف (طعن) المذبوح بشأن هذا الحكم، وخففت العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ.



وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان: "تحية للقيادة المصرية لتفهمها ملابسات القضية والوضع الصحي للآنسة مذبوح".



وشكرت ?القضاء المصري على "الحكم الذي أراح اللبنانيين وعائلة منى المذبوح، التي عانت الكثير خلال فترة توقيفها".



وقالت المذبوح، في فيديو بلغت مدته 10 دقائق، إنها تعرضت لـ"تحرش لفظي" من شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة.



وسبت الصوم وسلوك المصريين في شهر رمضان، الذي نُشر المقطع المصور خلاله، وقالت إن مطعما تأخر في تقديم الطعام لها لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب.

