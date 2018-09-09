"المسلماني": ترامب يقود النازية من جديد بهذه الطريقة

09 سبتمبر 2018 - 11:28 م

أكد الإعلامي أحمد المسلماني أن الرئيس السابق لأمريكا أوباما كسر حاجز الصمت، وتحدث في إحدى الجامعات بأن النازية قد تحكم أمريكا، مشيرًا إلى أن هتلر جاء عن طريق الديمقراطية، ولابد أن نقف أمام ترامب الذي يقود النازية من جديد.



وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «دريم»، أن أوباما عاد مرة أخرى لنقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهاجم الجمهوريين ووصفهم بأنهم يساندوا ترامب سواء كانت سياساته صحيحة أو خاطئة، ويجب على الجميع مساندة الديمقراطية التي أصبحت في خطر.

