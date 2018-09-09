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"المسلماني": ترامب يقود النازية من جديد بهذه الطريقة

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"المسلماني": ترامب يقود النازية من جديد بهذه الطريقة

الحياة السياسية

ترامب
ترامب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي أحمد المسلماني أن الرئيس السابق لأمريكا أوباما كسر حاجز الصمت، وتحدث في إحدى الجامعات بأن النازية قد تحكم أمريكا، مشيرًا إلى أن هتلر جاء عن طريق الديمقراطية، ولابد أن نقف أمام ترامب الذي يقود النازية من جديد.
وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «دريم»، أن أوباما عاد مرة أخرى لنقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهاجم الجمهوريين ووصفهم بأنهم يساندوا ترامب سواء كانت سياساته صحيحة أو خاطئة، ويجب على الجميع مساندة الديمقراطية التي أصبحت في خطر.
وأضاف أن أوباما وصف أمريكا بالوضع السوداوي، وأكد على ضرورة نزول الشعب الأمريكي في الانتخابات هذه المرة لما فعلة ترامب في السنوات الأخيرة، مضيفًا ما قاله ترامب أنه مهدد بالخروج من الحكم لو فاز الديمقراطيين.

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