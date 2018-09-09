آلام مخاض سيدة توقف قطارا وتخلي عربة ركاب

09 سبتمبر 2018 - 11:52 م

على غير المعتاد لحالات الولادة الطبيعية بأحد المشافي أو المنازل، وضعت المصرية أسماء مغازي، الأحد، مولودها داخل عربة قطار تحولت لغرفة طبية عقب إخلاءها من الركاب.



وبحسب بوابة صحيفة أخبار اليوم، فوجئ ركاب قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة (شمال)، بسيدة تعاني آلام المخاض داخل عربة القطار بمحطة مدينة الزقازيق (على مسار القطار/ شمال).



ولجأ قائد القطار إلى إخلاء العربة من الركاب، واستدعاء طبيب القسم الطبي بمحطة سكة حديد الزقازيق، قبل أن يتولى عاملو القسم الطبي بتجهيز غرفة عمليات داخل العربة.



وأجرى الطبيب عملية ولادة طبيعية للسيدة مغازي.



وبعد انتهاء عملية الولادة، قدمت إدارة المحطة التهنئة للراكبة على سلامتها وسلامة مولودها، الذي ولد بصحة جيدة.



وأدت هذه الولادة الطارئة إلى استئناف القطار رحلته متأخرًا 45 دقيقة.

