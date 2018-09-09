فرنسا تجتاز هولندا بثنائية في دوري أمم أوروبا

بذلك، كسر جيرو، صيامه الطويل عن التهديف بقميص "الديوك" حيث يعود آخر هدف دولي له في ودية أيرلندا، يوم 28 مايو/آيار الماضي.



ونجح جيرو في إحراز هدفه الدولي رقم 32 ليتخطى زين الدين زيدان حيث يتصدر القائمة تيري هنري برصيد 51 هدفًا.