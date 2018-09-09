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فرنسا تجتاز هولندا بثنائية في دوري أمم أوروبا

الرياضة

فرنسا وهولندا
فرنسا وهولندا

المصريون ووكالات

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اجتاز المنتخب الفرنسي، يوم الأحد، عقبة ضيفه الهولندي وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري القسم الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
بذلك، ارتفع رصيد فرنسا إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن ألمانيا، بينما تذيلت هولندا الترتيب بلا رصيد من النقاط.
جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 14 عن طريق كيليان مبابي.
بذلك، أصبح مبابي مشاركًا في 10 أهداف مع المنتخب الفرنسي خلال عام 2018 (سجل 8 وصنع 2)، ليتفوق بذلك بـ3 أهداف على الأقل عن أي لاعب فرنسي آخر.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ونجح المنتخب الهولندي في إدراك التعادل في الدقيقة 67 عبر ريان بابل.
ويعد هدف بابل هو أول هدف تنافسي لهولندا منذ 26 مارس/ أذار 2005 (13 عامًا).
بعدها بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف الفوز وهو ما تحقق في الدقيقة 75 عندما تلقى أوليفيه جيرو كرة عرضية سددها مباشرة في الشباك مسجلًا الهدف الثاني لفرنسا.
بذلك، كسر جيرو، صيامه الطويل عن التهديف بقميص "الديوك" حيث يعود آخر هدف دولي له في ودية أيرلندا، يوم 28 مايو/آيار الماضي.
ونجح جيرو في إحراز هدفه الدولي رقم 32 ليتخطى زين الدين زيدان حيث يتصدر القائمة تيري هنري برصيد 51 هدفًا.
وفشلت جميع محاولات هولندا في إدراك التعادل، ليخرج المنتخب الفرنسي فائزًا باللقاء.
ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا. 
وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا. -

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