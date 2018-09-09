ألمانيا تجتاز بيرو بثنائية وديًا

09 سبتمبر 2018 - 11:55 م

اجتاز منتخب ألمانيا عقبة ضيفه بيرو وتغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بينهما الأحد.



جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 22 ليتمكن منتخب بيرو من التقدم عن طريق لويس ادفينكولا.



ولم يمر على تقدم الضيوف طويلًا، فبعدها بثلاث دقائق أدرك المنتخب الألماني التعادل عن طريق جوليان براندت لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

