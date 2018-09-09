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في اليونان..

"فيروس غرب النيل" يودي بحياة 21 شخصا

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بدء أعمال المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس "سي" بالمنيا
بدء أعمال المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس "سي" بالمنيا

المصريون ووكالات

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مقتل 11شخصًا بسبب فيروس "غرب النيل" بـ"اليونان "

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، الأحد، أن "فيروس غرب النيل" أودى بحياة 21 شخصاً في البلاد منذ مطلع الصيف الجاري.
ونقل موقع "يورونيوز" الأوروبي، الأحد، عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية باليونان(يعمل تحت إشراف وزارة الصحة) أنّ الفيروس أصاب أيضا نحو 178 شخصاً آخرين.
وينتشر الفيروس عبر لدغات الناموس والبعوض وتتضمن أعراضه شعور المصابين بصداع وخمول، وغيبوبة، وتشنجات.
وظهر فيروس غرب النيل في شمال اليونان لأول مرة عام 2010.
وأطلق اسم "غرب النيل" على الفيروس، حيث تم رصد الحالة الأولى منه لدى امرأة في منطقة غرب النيل بأوغندا عام 1937.
وهذا الصيف أوقع الفيروس خسائر بشرية في أوروبا بالعشرات، حيث كانت إيطاليا وصربيا واليونان الأكثر تضررا، وفق تقارير صحفية.

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