"فيروس غرب النيل" يودي بحياة 21 شخصا

09 سبتمبر 2018 - 11:58 م

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، الأحد، أن "فيروس غرب النيل" أودى بحياة 21 شخصاً في البلاد منذ مطلع الصيف الجاري.



ونقل موقع "يورونيوز" الأوروبي، الأحد، عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية باليونان(يعمل تحت إشراف وزارة الصحة) أنّ الفيروس أصاب أيضا نحو 178 شخصاً آخرين.



وينتشر الفيروس عبر لدغات الناموس والبعوض وتتضمن أعراضه شعور المصابين بصداع وخمول، وغيبوبة، وتشنجات.



وظهر فيروس غرب النيل في شمال اليونان لأول مرة عام 2010.



وأطلق اسم "غرب النيل" على الفيروس، حيث تم رصد الحالة الأولى منه لدى امرأة في منطقة غرب النيل بأوغندا عام 1937.

