» "علاج الإدمان" يكشف أخطر معلومة عن "الاستروكس"

10 سبتمبر 2018 - 12:13 ص

أكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن مخدر الاستروكس نوع من الحشيش المخلق.



وأوضحت "عبدالمقصود"، خلال حوارها مع فضائية "cbc"، يوم الأحد، إلى أن مخدر الاستروكس وأمثاله مصنعين من مركبات كيميائية مشابهة للحشيش، مع إضافة سم فئران، ومبيد حشري، وأعشاب طبيعية.

