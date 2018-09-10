» "الجندى": هذا هو سبب انتشار الطلاق فى مصر

10 سبتمبر 2018 - 12:16 ص

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك فرق بين العدل والفضل بين الزوجين، حيث إن الفضل هو تنازل عن الحق لتسير الأمور، وتحول الفضل إلى عدل سبب انتشار الطلاق فى المجتمع.



وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "الحياة الزوجية هى حالة من الفضل اللانهائى، يعنى خدمة زوجتك لك ليس من حقك وإنما فضل منها، وأيضا ما يفعله الزوج، يعتبر فضل منه، والعلاقة الزوجية فضل".

