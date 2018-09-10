  • الإثنين 10 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:21 ص
بحث متقدم
صلاح وأبو ريدة

تطورات مثيرة في الأزمة بين "صلاح" واتحاد الكرة

بالفيديو.. سر رفض صدام حسين الخضوع للفحص فى السجن

صدام حسين يتسبب في إلغاء مباراة بكأس العرب للأندية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

"الوزراء" يزف بشرى سارة لموظفي الحكومة

منى المذبوح

أول تعليق من بيروت على تخفيف حكم اللبنانية "المذبوح"

معصوم مرزوق

هل يعفو السيسي عن «معتقلي العيد»؟

وزير الخارجية سامح شكري

مصر ترد على «الأمم المتحدة» ببيان شديد اللهجة

مذبحة أسرة بنها

لهذه الأسباب انتشرت المذابح الأسرية في مصر

التبرع بالاعضاء

فتنة «التبرع بالأعضاء».. ثورة علوم أم «قلة» فقه المشايخ؟

منى المذبوح

حقيقة تلقي مقدم البلاغ ضد«المذبوح» أموالًا للتصالح

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

الحكومة تستخدم الـ«توك توك» للحد من زيادة النسل

بالقليوبية..

حبس موظف بالبريد اختلس أموال المعاشات

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

حبس عاطل أطلق النار على مسن بسبب ركن السيارة

#

قرار جديد من النيابة لموظف قتل زوجته

#

تطورات جديدة فى احتجاز ضابط لسكرتير محكمة

#

حبس موظف بتهمة النصب علي المواطنين بقليوب

حبس

من

المعاشات

موظف

بالقليوبية

أمر رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة القليوبية بحبس موظف بمكتب بريد القليوبية 4 ايام علي ذمة التحقيق، لقيامه باختلاس مبلغ 13150 جنيها من حسابات المعاشات من عملاء المكتب عن طريق الفيزا الخاصة بهم والرقم السرى تم التحفظ على المتهم والفيزا الخاص بـ 10 عملاء بالمكتب وتولت النيابة التحقيق .

كان اللواء رضا طبلية مدير الأمن تلقى إخطارا من رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية يفيد تلقيه عدة بلاغات من مواطنين باكتشافهم تلاعبا في حساباتهم بمكتب بريد القليوبية وبلغت البلاغات نحو 10 بلاغات، وتبين من الكشف عن أرصدتهم قيام أحد موظفي المكتب باختلاس مبلغ 13150 جنيها من حساباتهم قيمة المعاشات مستغلا وجود الفيزا كارت والرقم السرى بحوزته دون علمهم وتزوير توقيعاتهم على إشعار الصرف والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق وبالتفتيش على أعمال المكتب تبين وجود 3 دفاتر توفير بحوزته ومبلغ مالى وقدره 29470 جنيها للاستيلاء عليه .

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي نيابة الأموال العامة أصدرت قرارها السابق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» التفاصيل الكاملة للقبض على "مستريح" القليوبية
» "الجندى": هذا هو سبب انتشار الطلاق فى مصر
» "علاج الإدمان" يكشف أخطر معلومة عن "الاستروكس"
» البنك المركزي يصدر أول بطاقة دفع باسم«السيسي»
» كارت ذكي بديلاً عن البطاقة الضريبية الورقية
» أسباب الارتفاع المتواصل في الدين الخارجي
» «المناوي» رئيسًا لتحرير المصري اليوم خلفًا لـ«رزق»
» تفاصيل القبض على 3 معلمين أثناء تقدمهم ببلاغ للنائب العام
» السجن 17 عامًا لكويتي اعتدى على عامل مصري
» «خناقة» بين ميدو وأحمد مرتضى على «تويتر»
» الأمم المتحدة تطالب مصر بمراجعة أحكام الإعدام

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:16 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا