حبس موظف بالبريد اختلس أموال المعاشات

أمر رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة القليوبية بحبس موظف بمكتب بريد القليوبية 4 ايام علي ذمة التحقيق، لقيامه باختلاس مبلغ 13150 جنيها من حسابات المعاشات من عملاء المكتب عن طريق الفيزا الخاصة بهم والرقم السرى تم التحفظ على المتهم والفيزا الخاص بـ 10 عملاء بالمكتب وتولت النيابة التحقيق .

كان اللواء رضا طبلية مدير الأمن تلقى إخطارا من رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية يفيد تلقيه عدة بلاغات من مواطنين باكتشافهم تلاعبا في حساباتهم بمكتب بريد القليوبية وبلغت البلاغات نحو 10 بلاغات، وتبين من الكشف عن أرصدتهم قيام أحد موظفي المكتب باختلاس مبلغ 13150 جنيها من حساباتهم قيمة المعاشات مستغلا وجود الفيزا كارت والرقم السرى بحوزته دون علمهم وتزوير توقيعاتهم على إشعار الصرف والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق وبالتفتيش على أعمال المكتب تبين وجود 3 دفاتر توفير بحوزته ومبلغ مالى وقدره 29470 جنيها للاستيلاء عليه .

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي نيابة الأموال العامة أصدرت قرارها السابق.