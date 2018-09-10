» التفاصيل الكاملة للقبض على "مستريح" القليوبية

أمر رئيس نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحبس صاحب محل ملابس 4 ايام علي ذمة التحقيق لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 3 ملايين جنيه بحجة توظيفها.

كان المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث شبين القناطر، قد تلقي بلاغا بالواقعة، وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير امن القليوبية.

نتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق مدير المباحث وتوصلت التحريات أن المتهم لديه محل للملابس الحريمي ويعمل في الملابس المستوردة للسيدات قام بجمع مبلغ 3 ملايين جنيه من مواطنين في شبين القناطر بغرض توظيفها لأصحابها وإعطائهم هامش ربح منها شهريا والتزم مع عملائه 3 أشهر وكان يعطيهم أرباحا وبعد ذلك اختفى تماما من المدينة وهرب وبلغت المبالغ التي جمعها من المواطنين نحو 3 ملايين جنيه .

وفي أحد الأكمنة تمكنت مباحث مركز شبين القناطر من القبض عليه ويدعى "م. ج " واعترف بارتكاب الواقعة.

وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.