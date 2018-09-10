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حبس "ترزي" قتل سائق توك توك في القليوبية

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أمر رئيس نيابة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية بحبس "ترزي" 4 ايام علي ذمة التحقيق بتهمة قتل سائق توك توك.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارًا من المقدم أنور حشيش مأمور شرطة كفر شكر، بمصرع "محمد.ف"، سائق توك توك، 28 سنة، بطلق ناري أطلقه عليه "أحمد.س"، يعمل ترزي من نفس منطقة القتيل، ويمتلك محلا آخر بمدينة شبرا الخيمة، وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى بنها العام لاتخاذ اللازم .

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.


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