وزير النقل: لهذا السبب استقل المترو باستمرار

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لديهما اهتمام غير عادي بالنقل الجماعي، مضيفا أنه تم توقيع بدء مشروع القطار الكهربائي، والذي سيربط مدينة العبور بالشروق بمحطة المستشار عدلي منصور أثناء زيارة الرئيس السيسي للصين.
وأضاف «عرفات» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة اليوم»، الذي يبث على شاشة «اليوم»، من تقديم جمال عنايت وبثينة كامل، أن «مشروع القطار المكهرب سيبدأ من محطة المستشار عدلي منصور، وينطلق منها ماراً بمدن العبور والشروق وبدر والروبيكى، لتتفرع من الروبيكى وصلتان إحداهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة والثانية في اتجاه العاشر من رمضان، وسيرتبط القطار المكهرب بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى عبر محطة عدلي منصور بمدينة السلام آخر محطة بالخط الثالث للمترو».
وعن ركوب وزير النقل للمترو بشكل مستمر، قال: «دائما وأنا بركب المترو من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى وسط البلد لحضور اجتماعات مجلس الوزراء»، لافتا إلى أن «الهدف من ركوب المترو هو متابعة العمل أثناء ساعات الذروة، والتعرف على شكل الخدمة، ولاحظت أشياء كثيرة ويتم معالجتها أول بأول».