صدام حسين يتسبب في إلغاء مباراة بكأس العرب للأندية

10 سبتمبر 2018 - 01:18 ص

تسببت هتافات جماهير نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في انسحاب نادي القوة الجوية العراقي، من المباراة التي كانت تجمع الفريقين أمس الأحد، على ملعب عمر حمادي في العاصمة الجزائر، في إياب الدور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية.



وقرر نادي الجوية العراقية الانسحاب من المباراة في الدقيقة 72، على خلفية ترديد جماهير اتحاد الجزائر لهتافات تشيد بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين على شاكلة:" الله أكبر .. صدام حسين.



وكانت النتيجة حينها تشير إلى تقدم اتحاد الجزائر بهدفين سجلهما محمد ربيع مفتاح، في الدقيقة 36، وسعد ناجي ،لاعب القوة الجوية ، بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة 45.

