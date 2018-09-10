تطورات مثيرة في الأزمة بين "صلاح" واتحاد الكرة

10 سبتمبر 2018 - 01:22 ص

رفض هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، طلب محمد صلاح، نجم الكرة المصرية، المرشح لجائزة أفضل لاعب فى العالم، الحصول على مذكرة رسمية من الجبلاية موقعة من رئيس الاتحاد واللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد، تُفيد بالموافقة على طلباته التى أثارت الأزمة قبل مباراة النيجر التى انتهت لصالح المنتخب الوطنى بسداسية نظيفة فى الجولة الثانية من المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.



ويخشى محمد صلاح من تراجع اتحاد الكرة فى الاتفاق الشفهى الذى تم خلال معسكر برج العرب قبل مواجهة النيجر.



فيما فجّر هانى أبوريدة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أنه سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية لتحديد حقوق لاعبى المنتخب الوطنى، بمن فيهم محمد صلاح، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".



وأكد أبوريدة للمقربين منه أنه عضو بالمكتب التنفيذى لـ«فيفا» ولا يمكن أن يخالف لوائحه.

