شاهد عيان يكشف مفاجأة قد تغير مجرى قضية مذبحة الشروق

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مذبحة الشروق

استبعد المهندس حسين السويسي - جار الأسرة التي ذُبحت فيما يعرب بمذبحة الشروق - أن يكون السبب وراء القضية متعلق بـ"الشرف" مثلما دلت التحريات .

وقال "السويسي" في مداخلة مع برنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري: "يوم الخميسالماضي سمعنا مشاجرة تنشب بين المجني عليها و زوجها المتهم بسبب اختفاء مبلغ مالي كان يخص إجراء جراحة عاجلة لنجلهما وتم الصلح بينهما".

وأشار إلى أن المتهم قاسي القلب ، مضيفًا: "هذا الرجل متزوج من سيدة أخرى وتسبب في فقدان عين نجله ، أما زوجته التي قيل إنه قتلها بسبب شكه في سلوكها هي سيدة محترمة وكانت تعمل لدى والدتي بالمنزل ولم نلمح عليها ما يسيء وكانت تنفق على أطفالها من نتاج عملها ".

وكان قسم الشروق اقتحم شقة سكنية بعد بلاغات عن انبعاث رائحة كريهة منها وهناك عثر على أم و 4 أطفال مفصولي الرأس وتشير التحريات الأولية إلى أن والدهم وراء الحادث .

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