الكشف عن معلومة عجيبة في قضية "بسام وحبيبة"

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حبيبة أشرف

كشف ياسر أبو العلا - محامي حبيبة أشرف المتهمة باستدراج خطيبها بسام أسامة ليقتله والدها - مفاجأة عن القضية .

وقال "أبو العلا" في لقاء مع قناة "HC" : "شهادة وفاة القاتل أشرف ليست مزورة وإنما شهادة حقيقية صادرة قانونا ".

وأضاف: "القصة باختصار أن (أشرف) كان مختفيًا خارج البلاد لمدة تزيد عن 5 سنوات وأهله ظنوا أنه مات واستخرجوا له شهادة وفاة ، وبعدها ظهر أشرف وعاد وكان يعيش بنفس اسمه القديم لكن إلغاء شهادة الوفاة يتطلب إجراءات صعبة جدًا ، لكن هذا لا ينفي أن أشرف هو الوحيد المسؤول عن جريمة القتل بكاملها ومعه سائقه ".

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