هذا أغرب ما فعلته سعاد حسني ليلة مقتلها

10 سبتمبر 2018 - 07:13 ص

كشفت نادية يسري - الصديقة المرافقة للسندريلا سعاد حسني يوم وفاتها - تفاصيلًا جديدة عن الحادث .



وقالت "نادية" في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز : "سعاد كانت تقيم بإحدى الشقق بلندن في منطقة بعيدة عني ، وفي أحد الأيام جاءت و زارتني ، وجلست معي بشقتي ، وليلة الحادث رأيتها تذهب وتجيء كثيرًا في المنزل ، وهاتفها المحمول يرن كثيرا لكنها لا ترد ، فعلمت وقتها أن هناك مشكلة كبرى ، لكن كنت أنا وسعاد اتفقنا منذ زمن بعيد على عدم التدخل في مشاكل بعضنا إلا إذا قررت إحدانا أن تحكي للأخرى ، ولذلك لم أسألها عما يحدث ".



وأضافت: "كان معي برنامج سجلوه معها وطلبت منها أن نراه لكنها رفضت تمامًا ، وفي صباح اليوم التالي طلبت مني أن نشاهد البرنامج سويا وكانت مقدمته أغنية "بانوا بانوا" الخاصة بها وظلت تسمعها 11 مرة ، وبعدها كان عندي امتحان معين فذهبت ووقتها عدت فرأيتها في البلكونة ولما عدت للشقة فوجئت أنها قفزت من البلكونة".



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