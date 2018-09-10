» مذيعة شهيرة تقرأ خبر وفاة ابنتها على الهواء

10 سبتمبر 2018 - 08:31 ص

قرأت مذيعة أمريكية مشهورة خبر وفاة ابنتها على الشاشة إثر تناولها كمية ضخمة من المخدرات .



وقرأت المذيعة بقناة "كيلوتيفي" أنجيلا كينكي، التقرير بتأثر بالغ، وهي تنعى ابنتها إيميلي، البالغة من العمر 21 عاما، بعد أن لاقت حتفها في مايو الماضي، إثر تناول جرعة زائدة من عقار الفنتانيل.



وبعدما نشرت كينكي التقرير على حسابها في "توتير"، لاقى انتشارا واسعا في الولايات المتحدة وجرى إعادة نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب والدتها فإن إيميلي، تناولت جرعة تصل إلى ستة أضعاف ما يناسب رجلا ضخما، مما أدي إلى وفاتها، ذلك وفقا لتقرير تشريح الجثة.



وقالت الوالدة المفجوعة إنها كانت قد اشتبهت في وقوع ابنتها في شراك المخدرات، وكانت تخطط مع عائلتها للتدخل سريعا قبل وفاة ابنتها بأيام، بحسب موقع "CBA NEWS".



وكانت أنجيلا توقفت عن العمل لأربعة أشهر بسبب الحادثة المؤلمة، ثم قررت أن تكون عودتها عبر هذه الرسالة الإنسانية القاسية.