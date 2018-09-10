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طفل يغتصب عجوز في الـ83 من عمرها ثم يقتلها

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القاتل
القاتل

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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طفل يغتصب عجوز

تبدأ محاكمة طفل يبلغ من العمر 14 سنة في ولاية ميرلاند الأمريكية على خلفية قيامه بقتل واغتصاب عجوز عمرها 83 سنة .

ونقل موقع "يو أس تودي" عن المتحدث باسم الشرطة، إن الطفل القوانين في ولاية ماريلاند تسمح بمحاكمة الطفل  تيرون هارفين كإنسان راشد رغم أن عمره لا يتجاوز 14 عاما.

وجرى اتهام هارفين بالاعتداء جنسيا على دوروثي ماي نيل البالغة من العمر 83 عاما، قبل أن يضربها ضربا مبرحا لتلاقي حتفها بعد جرى إسعافها إلى المستشفى حيث حاول الأطباء إنقاذها دون جدوى.

وأعرب المتحدث باسم الشرطة تي سميث عن استغرابه من إقدام طفل صغير على ارتكاب هكذا جريمة بشعة بحق امرأة طاعنة بالسن، وأضاف: "كنا نعتقد أن شابا قويا هو من أقدم على ارتكاب هذه الفعلة الشنعاء، لم يدر بخلدنا أن فتى صغير هو المجرم".

وأوضح سميث أنه جرى توجيه تهمة القتل من الدرحة الأولى والاغتصاب لهارفين، بالإضافة إلى العديد من التهم الأخرى.

وبحسب سجلات المحكمة على الانترنت، فمن المقرر أن تعقد جلسة استماع أولية يوم 19 سبتمبر للنظر بالتهم الموجهة لهارفين.

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