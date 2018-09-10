طبيب المنتخب ينقذ لاعبًا من الموت بسبب "بلع لسانه"

10 سبتمبر 2018 - 08:50 ص

كشف محمد أبو العلا - طبيب منتخب مصر - عن قيامه بإنقاذ أحد لاعبي النيجر من الموت أثناء المباراة التي جرت بين الفريقين وانتهت بفوز مصر بسداسية .



وقال أبو العلا في تصريحات صحفية "في أحد الكرات المشتركة سقط لاعبا من النيجر على ارض الملعب" حسب موقع "في الجول".

وأوضح "فوز مشاهدتي لطريقة سقوط اللاعب علمت انه تعرض لمشكلة كبيرة تحتاج لتدخل طبي فوري".

لكن هنا حدث شيئا لم يتوقعه أبو العلا "وجدت أن حكم المباراة يذهب للاعب ويهدده بالبطاقة الصفراء ظنا منه أن اللاعب يدعي الإصابة، وما زاد الطين بلة هو طلب الجهاز الطبي للنيجر من اللاعب معادرة الملعب وإجباره على النهوض".

وأتم "هرعت إليه وحدث ما توقعت. لقد كان أقرب إلى الموت بعدما ابتلع لسانه وكاد يختنق. لكني قمت بعلاجه حتى استفاق ثم أخبرت الجهاز الطبي للنيجر أنه لن يستطع إكمال المباراة ويجب استبداله بلاعب أخر وهو ما حدث له".