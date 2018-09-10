طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 34 درجة

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الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 10 سبتمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدلا وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلاً إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

وسط الدلتا 26 33

الإسكندرية 25 30

بلطيم 25 30      

مطروح 24 30     

السلوم 23 29     

سيوة 22 34

بورسعيد 25 30    

دمياط 26 29      

العريش 22 31     

رفح 21 31

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 33    

رأس سدر 24 34  

نخل 17 31

نويبع 27 30

طابا 23 31

كاترين 14 28     

الطور 27 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 27 35     

مرسى علم 28 32 

الفيوم 25 34      

بنى سويف 25 34 

المنيا 24 34

أسيوط 22 35     

سوهاج 23 36     

قنا 25 37 

الأقصر 26 37    

أسوان 27 38      

أبوسمبل 28 37   

الوادى الجديد 24 36     

شلاتين 28 35     

أبو رماد 29 34    

رأس حدربة 29 33

حلايب 30 33    


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