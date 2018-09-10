قرار صادم من "المترو" بشأن "النصف تذكرة"

10 سبتمبر 2018 - 09:30 ص

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إلغاء "نصف التذكرة"، لفئات الصحفيين والعسكريين والشرطة، بدءًا من اليوم.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة ، إن أسعار التذاكر ستكون موحدة بواقع 3 جنيهات لـ9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، وما زاد عن 16 محطة بـ7 جنيهات"، موضحا أنه سيتم السماح باستخراج اشتراكات مخفضة للصحفيين، وفقا لما نشر بـ «الوطن».

وأضاف عبدالهادي، إنه تم إرسال منشور إلى جميع مديري ونظار محطات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، والعاملين بمنافذ بيع التذاكر، يفيد بإلغاء صرف تذاكر الصحفيين ورجال القوات المسلحة والشرطة والمعروفة بـ"نصف التذكرة".