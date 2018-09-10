انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية مقديشو

10 سبتمبر 2018 - 09:37 ص



قال شهود عيان، إن دوي انفجار كبير سُمع في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الاثنين تلاه إطلاق نار حسب وكالة "رويترز".





وأفادت الوكالة بأنه لم يتضح بعد سبب الانفجار حتي الآن، ولكن يمكن رؤية سحب كثيفة من الدخان فوق المدينة.



