بدء التشغيل الفعلى لوحدة القلب بجامعة المنيا

10 سبتمبر 2018 - 09:37 ص

بدأت وحدة القلب والصدر التشغيل الفعلي بمستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا بعد استكمال كل الاستعدادات والإمكانيات لتشغيل وحدة لقلب التابعة للمستشفى.

وقال الدكتور محمد جلال حسن رئيس جامعة المنيا إن الوحدة تضم أجهزة لتأهيل المرضى الخاصة بتمرينات التنفس وطرد إفرازات الفم المخاطية، لتأهيلهم لمرحلة الشفاء، مع الدعم النفسي والتثقيف حول متغيرات نمط الحياة لتقليل مخاطر أمراض القلب.

وكان المستشفى قد بني على مساحة كبيرة بمدينة المنيا الجديدة ضمن عدد من المستشفيات المتخصصة بمحفظة لمنيا لتقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين من أبناء المحافظة.