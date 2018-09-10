» شاهد.. «سعد سمير» يرقص على أنغام فرتكة فرتكة

10 سبتمبر 2018 - 09:43 ص

حرص العديد من نجوم النادى الأهلى، على إحياء حفل زفاف حسين السيد لاعب الأهلي والمعار للاتفاق السعودي، المقام في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

وحضر مدرب النادي الأهلي باتريك كارتيرون، وعدد من نجوم الكرة المصرية منهم، أحمد حجازي، وعماد متعب، ووليد سليمان، ومحمد هاني، وأحمد الشيخ، وأحمد عادل حارس مرمى النادي الأهلي السابق، وعمرو جمال، وأيمن أشرف، وباسم على، ووليد أزارو مهاجم الفريق.

وقدم اللاعب سعد سمير مدافع المارد الأحمر، وصلة رقص على أنغام مهرجان "فرتكة فرتكة" احتفالا بزميله.

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