اليوم.. محاكمة متهم بهتك عرض طفلة بمركز المنيا

10 سبتمبر 2018 - 09:44 ص

تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود سلامة رئيس الدائرة الثالثة محاكمة عامل متهم بهتك عرض وقتل طفلة بإحدى قرى مركز المنيا في الواقعة التى تعود إلى ديسمبر الماضى.

وقال على يسرى ومصطفى سالم محامي المجنى عليها، إن المحكمة سوف تستمع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم وطلبات دفاع المجنى عليها بعد أن استمعت المحكمة فى جلستها الماضية التى عقدت فى يونيو الماضى إلى أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعى بشان قتل الطفلة عبير محمود محمد 5 سنوات بعد هتك عرضها على يد المتهم ماجد أديب والمقيم بقرية بنى أحمد بمركز المنيا.