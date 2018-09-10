» دعوى قضائية جديدة ضد براد بيت

10 سبتمبر 2018 - 09:51 ص

حاز الممثل الأمريكي براد بيت على الكثير من الإعجاب في مدينة نيو أورلينز عندما شرعت مؤسسته، التي تحمل اسم Make It Right Foundation في بناء منازل بأسعار معقولة للمقيمين في الحي السفلي التاسع بعد إعصار كاترينا.

ولكن مساعيه الحثيثة ونواياه الحسنة لم تنجح طويلاً، حيث أقام مواطنون من المدينة دعوى قضائية على المؤسسة.

وتتضمن هذه الدعوى القضائية الجماعية بحسب ما أفادت به ” ان بي سي نيوز”، ادعاء يتمثل في أن منازل السكان بصدد الانهيار، كما استعرض السكان قائمة طويلة من المشاكل، من ضمنها انتشار العفن في المنازل والخشب، فضلا عن مشاكل بالكهرباء والسباكة والتهوية السيئة.

وذكرت محطة WWL المحلية أن مؤسسة براد بيت قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة المصنِّعة للأخشاب سنة 2015. وزعمت أن الشركة قد رفضت استبدال الخشب غير الصالح.

وقال المحامي رون أوستن: “على الرغم من أن سكان الحي السفلي التاسع يشعرون بالامتنان للممثل براد بيت، فإنهم أُجبروا على تقديم هذه الدعوى”.

وأضاف: “فمؤسسة براد بيت قد قامت ببناء منازل لا تستوفي المعايير المطلوبة؛ ما أدى إلى تدهور حالتها بسرعة”.

وتابع بأن “أصحابها لا يزالون عالقين في قروض عقارية بسبب هذه المنازل التي تراجعت قيمتها، ولقد قمنا برفع الدعوى ضد هذه المؤسسة؛ لتصلح ما أفسدته”.

وأنفقت المؤسسة التابعة للممثل الأمريكي، والتي شيَّدت نحو 110 منازل تتميز بألوانها الزاهية، نحو 12 ألف دولار على كل منزل من أصل 30 لتغيير الخشب المتعفن سنة 2014.

وعبّر بيت عن رضاه عن هذا المشروع مؤخراً سنة 2015. وقال: أشعر بالفخر عندما أرى هذه الواحة من الألوان والألواح الشمسية.

وأضاف: “لقد تساءلت ماذا ستكون قيمة الفواتير التي يدفعونها؟ لن تتجاوز 24 دولاراً. يعطيني ذلك شعوراً رائعاً”.