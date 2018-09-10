مقتل11 إرهابيًا بالعريش

10 سبتمبر 2018 - 09:53 ص

تمكنت قوات الأمن الوطني بالعريش من مهاجمة محطة وقود مهجورة بجسر الوادي دائرة قسم شرطة أول العريش، يعد ورود معلومات تفيد باتخاذ مجموعة إرهابية هذه المحطة وكرا لهم لتنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات.

بإستهداف تلك العناصر فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من قبلهم ، تم التعامل معهم مما أسفر عن مقتل 11 عنصر من بينهم إثنين من أخطر العناصر القيادية الإرهابية وهما محمد إبراهيم جبر شاهين - جمعة عياد مرشود .



وعثر بحوزة الارهابيين بحسب ما جاء بـ"اخبار اليوم" على " 5 بنادق آلية – كميات كبيرة من الطلقات – بندقية خرطوش – عبوتين ناسفتين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .