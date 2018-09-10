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المنيا

التحفظ على 900 قرص مخدر بحوزة متهمين بديرمواس

قبلي وبحري

مود مخدرة
مود مخدرة

جمال زكى

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز ديرمواس بالتنسيق مع مباحث المخدرات من ضبط 900 قرص مخدر بحوزة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارًا من المقدم محمد الدروى رئيس مباحث ديرمواس يفيد بضبط  كل من عبدالرحمن م ع 21 سنة سائق، وأحمد ف.ع 33  سنة عاطل، "مقيمون دائرة مركز أبو قرقاص" وبحوزتهما عدد  900 قرص لعقار الترامادول المخدر.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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