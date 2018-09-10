» شاهد.. قرار مفاجئ من وزير التعليم

10 سبتمبر 2018 - 09:56 ص

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إلغاء الامتحانات في أول 4 سنوات من الدراسة للتركيز على بناء شخصية الطفل.

وقال" شوقي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، إن 2 ونص مليون طفل سيكونون في مرحلة التكوين النفسي والثقافي بعد أسبوعين.

وأضاف "شوقي"، أن نجاح هذا المشروع يتطلب أن تكون هناك قناعه أن الأمر مهم، ونصدر للطلبة قدوه مهمة، مناشدا أولياء الأمور بعدم شراء الكتب الخارجية لأنها تدمر الطلبة والمشروع الذي تقوم به الوزارة.

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