بالفيديو.. سر تبرع قبطي لبناء مسجد بالمنيا

10 سبتمبر 2018 - 10:02 ص

كشف مايكل عاطف منير، مقاول قبطي، سر تبرعه لبناء مسجد بالمنيا قائلا: "إنه قرر التبرع بـ200 ألف جنيه لبناء مسجد بمحافظة المنيا، وذلك بعد قيام الدولة ببناء 102 عقار سكني وذلك ضمن مشروع إسكان اجتماعي بالمحافظة.

وأضاف "منير" في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع علي فضائية "تن"، أن هذا المشروع كلف الدولة مليار الجنيهات.

وتابع "منير"، أنه قرر التبرع لبناء المسجد كنوع من رد الجميل للدولة المصرية، معقبًا: "اللي هيدخل الجامع أو الكنيسة هيقول يارب، واللي هيطلع منهم مش هيعمل حاجة وحشة".

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