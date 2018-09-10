» «الجبلاية» تجرى قرعة الأدوار التمهيدية لكأس مصر

10 سبتمبر 2018 - 10:12 ص

تجرى لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر، فى الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، لتحديد 14 فريقا تنضم إلى فرق الدورى الممتاز الـ 18 لتشكل معًا دور الـ 32 للبطولة.

ويشارك فى الأدوار التمهيدية 112 فريقا من أندية الأقسام الثانى والثالث والرابع يلعبون 56 مباراة بنظام خروج الخاسر، ويلعب الفائزون 28 مباراة، لتحديد أطراف الـ14 مباراة فى الدور التمهيدى الأخير والتى ستحدد نتائجها الـ14 فريقا.