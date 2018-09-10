بالفيديو.. الديهي لـ السيسي: فشلنا في تسويق إنجازاتك

10 سبتمبر 2018 - 10:18 ص

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الطرق والكباري، قائلاً: "إنجازات الرئيس السيسي لا يمكن إنكارها".

وأضاف "الديهي"، من خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع علي فضائية "تن"، أن الإعلام فشل في تسويق إنجازات الدولة، معقبا: "معندناش القدرة والمهارة في أن نقول للعالم ما نقوم به من مشروعات وما يقوم به الرئيس من إنجازات".

وتابع "الديهي"، أن الطريق الدائري الإقليمي من أهم المشروعات التي تم افتتحها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه ما تم إنجازه من مشروعات بالطرق والكباري لم يحدث من قبل.

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