مرتضى منصور لـ "الخطيب": "بطل كيد النسا"

10 سبتمبر 2018 - 10:25 ص

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما عنيفا على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد زيارته الأخيرة لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

وأضاف "منصور" في تصريحات له بقناة "بيراميدز": "يا محمود يا خطيب الأهلي نادي كبير وعيب أن يستخدمه رئيس اللجنة الأولمبية لكي يظهر أنه يتحكم في الجمعيات العمومية".

وتابع رئيس الزمالك: "كنت أتمنى أن يبتعد الخطيب هو ومجلسه من كيد النسا الذي تقوم به اللجنة الأولمبية، الخطيب تنازل هو ومجلسه لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، كل الأوراق التي أمتلكها ضد الخطيب ستجرحك".

وكان محمود الخطيب زار اللجنة الأولمبية لمناقشة ملاحظات اللجنة على لائحة النظام الأساسي للنادي تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية لمشروع اللائحة قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في 28 سبتمبر الجاري.