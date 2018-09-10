«صلاح» يطالب مسئولى «الجبلاية» بهذا الأمر

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طلب اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى، والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، من مسئولي "الجبلاية" إنهاء أزمته قبل مباراتي المنتخب أمام سوازيلاند في الفترة من 8 إلى 16 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

كما طالب "صلاح" خلال جلسته مع أحد أعضاء "الجبلاية" خلال معسكر الفراعنة الأخير، بأن يتم التواصل مع وكيله وليس معه، إضافة إلى معرفة الحقوق الخاصة بالمنتخب طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وإرسال نسخة لوكيله لمنع التضارب مع مصالحه التسويقية والإعلانية مع المنتخب.

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