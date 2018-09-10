تفاصيل وفاة طالب داخل مركز شباب بالإسكندرية

10 سبتمبر 2018 - 10:49 ص

كشفت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن أسباب وفاة طالب سقط بعد تعلقه بعارضة بمركز شباب الإسكندرية.

وقالت الشريف فى مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن الطالب استأجر ملعبا متعدد الأغراض هو ومجموعة من أصدقائه من الساعة 8 إلى العاشرة مساءً، وكان دائما التواجد واللعب بمركز شباب النصر.

وأضافت أن الطالب الضحية كان يتولى عملية حراسة المرمي وطوله حوالي 180 سنتيمترا، فرفع أيديه ورجله وتعلق بالعارضة، فاختل توازنه وسقط على الأرض بشكل عنيف وتسبب في إصابته بنزيف، بعدها سقطت العارضة.

وأشارت إلى أن تصريح الدفن لا يتضمن أي شبهة جنائية، وليس لدينا أي شبهة إهمال.

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