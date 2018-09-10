» عامل يعرض زوجته لممارسة الجنس مع صديقه

10 سبتمبر 2018 - 11:06 ص

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بشبين الكوم ضد زوجها البالغ من العمر 40 سنة للانفصال عنه بعدما عرض عليا ممارسة الجنس مع صديقه.

وروت السيدة "ل م" البالغة من العمر 35 عامًا، أنها لاحظت تغيب زوجها المستمر عن المنزل وعندما سألته عن سبب تغيبه أكد لها أن صديقة كان مريضا وملازم الفراش، وكان يجلس بجانبه.

وأضافت الزوجة أنها رأت زوجها مع زوجة صديقه في أوضاع مخلة الأمر الذي أدى إلى ازدياد الشك لديها.

وأشارت الزوجة، أنها حاولت أن تقوم سلوك زوجها عدة مرات إلا أن الأمر قوبل بالرفض الكامل، وسط التعنيف الشديد لها ونهرها على ما تتكلم فيه، لافتة إلى أن صديق زوجها حاول أكثر من مرة أن يتقرب منها كما يفعل زوجها، ولكنها كانت تقابل كل ذلك بالرفض الجارف على عكس زوجة صديقه.

واستكملت الزوجة أن زوجها قال لها "ما رأيك بأن يتم الاستبدال للأزواج بيني وبين صديقي وأن أقوم بتطليقك ويتزوجك وهو يطلق زوجته وأتزوجها الأمر الذى أجبرها على طلب الخلع