لطيفة تعود للدراما بعد غياب 3 سنوات

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لطيفة

أعلنت النجمة التونسية، لطيفة، أنها ستعود إلى الدراما التلفزيونية، بعد غياب استمر 3 سنوات، حيث كان آخر أعمالها الفنية مسلسل “كلمة سر”.

وأكدت لطيفة أنها قررت التمثيل مجدداً، لكنها لم تتحدث عن تفاصيل العمل الدرامي الذي تنوي الانخراط فيه، والذي غالبا سيشارك في سباق الدراما الرمضاني، من عام 2019.

وأشارت لطيفة إلى أنها تنوي الكشف عن كل التفاصيل عندما يجهز نص المسلسل، ويتم اختيار كافة أبطاله وممثيله.

وكان آخر أعمال لطيفة، “كلمة سر”، المسلسل الذي شارك فيه كل من النجوم: هشام سليم وأحمد صلاح حسني وحسن يوسف وإيمي سالم، وأخرجه سعد الهنداوي.


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