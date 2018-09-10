"عبد المنعم" يوجه رسالة للشامتين في حكم حبسه

10 سبتمبر 2018 - 11:17 ص

وجه الفنان تامر عبد المنعم رسالة لمن وصفهم بالشامتين في الحكم الصادر من محكمة مستأنف الدقي فبراير الماضي بحبسه 3 سنوات على خلفية اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد للفنان محمد فؤاد.

وقال "عبد المنعم" في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى الشامتين:

أولا: أنا لم أهرب فأنا مرتبط بعقد ولازم أنفذه من قبل الحكم بفترة.

ثانيًا: أنا راجع مصر خلال أسبوع.

ثالثا: ما هو السبب أن بعض الهاربين (الخونة) مصممين يسيسوا القضية؟

رابعا: أنا لا أعترض على أحكام القضاء أيا ما كانت.

خامسًا: الحكم ليس نهائيا باتا.. فهناك مرحلة استشكال وتسديد للمبلغ اللي أكيد مش هتسجن عشانه.

سادسا: هناك فارق بين هارب يسب الوطن ويعمل ضده وبين رجل خرج لأداء عمله وتزامن مع حكم قضائي على خلاف تجاري وراجع يستشكل لأن يا جهلاء لا استشكال بدون حضور المتهم ولا مانع من السداد فهي ليست نهاية المطاف.

سابعا: ودي أهم حاجة اكتشفت إن المخلصين يتعدوا علي صوابع الأيد وأحلي شيء إن رهاني عليهم كان صحيح (بحبكم يا ولاد الأصول).

انتهى وكفاكم هري وشماتة لأن الدنيا دوارة يا…. ولا بلاش …"

وتأتي هذه الرسالة بعد أن أصدر المحامي معروف صبري المستشار القانوني لتامر، بيانًا يوضح فيه بعض الأمور











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