» شاهد.. دينا تعلم الصينيات الرقص الشرقى في بكين

10 سبتمبر 2018 - 11:25 ص

نشرت الراقصة دينا فيديو عبر حسابها الخاص على إنستجرام، ظهرت خلاله وهي ترقص في ورشة عمل تقام في العاصمة الصينية “بكين”، لتعليم الصينيات الرقص الشرقي.

رقصت دينا في الفيديو على أغنية للمطرب الشعبي طارق الشيخ، وكتبت تعليقًا على الفيديو، أكدت خلاله تواجدها في الصين، للمشاركة في ورشة العمل من 7 إلى 9 أيلول الجاري.

يُذكر أن دينا شاركت فى الماراثون الرمضاني السابق بمسلسل "نسر الصعيد"، من بطولة محمد رمضان، ووفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وباسم الزارو، من إنتاج مدحت العدل، وإخراج ياسر سامي، في أولى تجاربه الإخراجية في الدراما.



شاهد الفيديو..



