» "فيفا" يحدد موعد إعلان التشكيلة المثالية لـ2018

محمد الخرو
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إعلان قوائم المرشحين للتشكيلة المثالية اليوم الإثنين والتي تمنح لأفضل 11 لاعبا في العالم لهذا العام 2018.
وذكر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عبر صفحته الرسمية على"تويتر"، أن اللاعبين المرشحين لجائزة التشكيلة المثالية التى تمنح لأفضل 11 لاعباً تم اختيارهم بناءً على تصويت 25.000 لاعب محترف من 65 دولة.
جدير بالذكر أن التشكيلة المثالية لعام 2018 سيتم الكشف عنها فى حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، المحدد لها 24 سبتمبر الجارى بالعاصمة الإنجليزية "لندن".
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