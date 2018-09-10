  • الإثنين 10 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:24 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

نقيب الفلاحين لـ"السيسي": "إحنا صابرين حبا فيك"

رفض استئناف الناشط هيثم محمدين علي حبسه 15 يومًا

تجديد حبس هيثم محمدين لاتهامه بالتحريض على التجمهر

اللواء حسين قاسم

مفاجأة حول صور صلاة محافظ المنيا داخل مكتبه

«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم

الأهلى يستبعد هؤلاء من رحلته لـ"غينيا"

بالفيديو.. تامر عبدالمنعم: "أبو تريكة مش قديس"

"عبد المنعم" يوجه رسالة للشامتين في حكم حبسه

صورة الخبر

بالصور.. "مبارك" يثير الجدل من جديد

صلاح

«صلاح» يطالب مسئولى «الجبلاية» بهذا الأمر

مقتل ارهابيين

مقتل11 إرهابيًا بالعريش

مرتضى والخطيب

مرتضى منصور لـ "الخطيب": "بطل كيد النسا"

مدبولي

رسميًا.. غدًا إجازة رأس السنة الهجرية

"فيفا" يحدد موعد إعلان التشكيلة المثالية لـ2018

الرياضة

فيفا
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"فيفا" يختار التشكيلة المثالية في مونديال روسيا

#

من العربي الوحيد الذي انضم لتشكيلة "الأفضل بالمونديال"؟

#

هذا ما قاله مدرب الأرجنتين بعد الهزيمة الكارثية

#

«كوبر» يكشف موعد إعلان القائمة النهائية لكأس العالم

كرة القدم

الفيفا

الاتحاد الدولى

جوائز

التشكيلة المثالية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إعلان قوائم المرشحين للتشكيلة المثالية اليوم الإثنين والتي تمنح لأفضل 11 لاعبا في العالم لهذا العام 2018.

وذكر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عبر صفحته الرسمية على"تويتر"، أن اللاعبين المرشحين لجائزة التشكيلة المثالية التى تمنح لأفضل 11 لاعباً تم اختيارهم بناءً على تصويت 25.000 لاعب محترف من 65 دولة.

جدير بالذكر أن التشكيلة المثالية لعام 2018 سيتم الكشف عنها فى حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، المحدد لها 24 سبتمبر الجارى بالعاصمة الإنجليزية "لندن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. دينا تعلم الصينيات الرقص الشرقى في بكين
» "فيفا" يحدد موعد إعلان التشكيلة المثالية لـ2018
» عامل يعرض زوجته لممارسة الجنس مع صديقه
» العراق يستدعي السفير الجزائري بسبب "صدام حسين"
» «الجبلاية» تجرى قرعة الأدوار التمهيدية لكأس مصر
» شاهد.. قرار مفاجئ من وزير التعليم
» دعوى قضائية جديدة ضد براد بيت
» شاهد.. «سعد سمير» يرقص على أنغام فرتكة فرتكة
» حبة برتقال تثير حيرة العلماء بسبب لونها "الأرجواني"
» خبراء: الطريقة التي نغسل بها شعرنا خاطئة للغاية
» كيف يقضي العجائز يومهم بعد التقاعد من العمل؟

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:29 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا