  • الإثنين 10 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:25 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

نقيب الفلاحين لـ"السيسي": "إحنا صابرين حبا فيك"

رفض استئناف الناشط هيثم محمدين علي حبسه 15 يومًا

تجديد حبس هيثم محمدين لاتهامه بالتحريض على التجمهر

اللواء حسين قاسم

مفاجأة حول صور صلاة محافظ المنيا داخل مكتبه

«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم

الأهلى يستبعد هؤلاء من رحلته لـ"غينيا"

بالفيديو.. تامر عبدالمنعم: "أبو تريكة مش قديس"

"عبد المنعم" يوجه رسالة للشامتين في حكم حبسه

صورة الخبر

بالصور.. "مبارك" يثير الجدل من جديد

صلاح

«صلاح» يطالب مسئولى «الجبلاية» بهذا الأمر

مقتل ارهابيين

مقتل11 إرهابيًا بالعريش

مرتضى والخطيب

مرتضى منصور لـ "الخطيب": "بطل كيد النسا"

مدبولي

رسميًا.. غدًا إجازة رأس السنة الهجرية

الأهلى يستبعد هؤلاء من رحلته لـ"غينيا"

الرياضة

«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم
«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بعثة الأهلى تطير إلى غينيا الثلاثاء المقبل

#

بالفيديو.. "تيس" يتصرف بجنون خوفًا من الذبح

#

الأهلى يستأنف تدريباته لملاقاة دجلة بالدورى

#

الحسبة السياسية .. عصا «الخدم» الغليظة

استبعد الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الثلاثى عمرو السولية وميدو جابر ومروان محسن من رحلة السفر إلى غينيا، استعدادًا لمواجهة حوريا الغينى 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء استبعاد الثلاثى بداعى الإصابة، وفضل الجهاز استمرارهم فى القاهرة والخضوع لبرنامج علاجى مكثف لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

جدير بالذكر أن عمرو السولية لا يزال يعانى من إصابة فى العضلة الضامة، فيما اشتكى مروان محسن من العضلة الأمامية، وميدو جابر من العضلة الخلفية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. جيل جديد يحدث ثورة سياسية في تركيا ؟ (7/13)

جمال سلطان

إعدام قادة الجماعة.. وماذا بعد؟!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. دينا تعلم الصينيات الرقص الشرقى في بكين
» "فيفا" يحدد موعد إعلان التشكيلة المثالية لـ2018
» عامل يعرض زوجته لممارسة الجنس مع صديقه
» العراق يستدعي السفير الجزائري بسبب "صدام حسين"
» «الجبلاية» تجرى قرعة الأدوار التمهيدية لكأس مصر
» شاهد.. قرار مفاجئ من وزير التعليم
» دعوى قضائية جديدة ضد براد بيت
» شاهد.. «سعد سمير» يرقص على أنغام فرتكة فرتكة
» حبة برتقال تثير حيرة العلماء بسبب لونها "الأرجواني"
» خبراء: الطريقة التي نغسل بها شعرنا خاطئة للغاية
» كيف يقضي العجائز يومهم بعد التقاعد من العمل؟

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:29 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا