الأهلى يستبعد هؤلاء من رحلته لـ"غينيا"

10 سبتمبر 2018 - 11:37 ص

استبعد الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الثلاثى عمرو السولية وميدو جابر ومروان محسن من رحلة السفر إلى غينيا، استعدادًا لمواجهة حوريا الغينى 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء استبعاد الثلاثى بداعى الإصابة، وفضل الجهاز استمرارهم فى القاهرة والخضوع لبرنامج علاجى مكثف لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

جدير بالذكر أن عمرو السولية لا يزال يعانى من إصابة فى العضلة الضامة، فيما اشتكى مروان محسن من العضلة الأمامية، وميدو جابر من العضلة الخلفية.