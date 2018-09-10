مفاجأة حول صور صلاة محافظ المنيا داخل مكتبه

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اللواء حسين قاسم
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كشف محافظ المنيا الجديد، اللواء حسين قاسم، مفاجأة حول الصور المتداولة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يصلي في مكتبه في المحافظة، التي أثارت جدلا واسعا في الساعات القليلة الماضية.

ونفى "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تمامًا أي علاقة له بالصورة، معلنًا أن الصورة المتداولة لا تخصه، وهي خاصة بالمحافظ السابق عصام البديوي، وهو يصلي في مكتبه.

أما عن نشر هذه الصور الخاصة بالمحافظ السابق، قال المحافظ الحالي، هذه الصورة تعود إلى أحد الصحفيين، وكان على صلة به، والتقط هذه الصورة أثناء وجوده في مكتبه، وعندما عرض عليه نشرها رفض المحافظ السابق، وقال له إن هذه الأمور شخصية وبينه وبين الله، وطالبه بعدم نشرها، إلا أن الصحفي للأسف خان الأمانة ونشر الصورة في هذا التوقيت.

وأضاف اللواء حسين قاسم، "نعلم جيدًا من هو الصحفي الذي نشر الصور، بل واعتذر بالأمس للواء السابق عن نشرها".

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