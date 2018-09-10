إصابة شخصين في حادث طعن بمحطة قطارات موسكو

10 سبتمبر 2018 - 11:49 ص

احتجزت شرطة موسكو، شخصًا طعن، صباح اليوم، شخصين بسكين في محطة كورسكي للقطارات بالعاصمة الروسية.

وأفاد المركز الصحفي لوزارة الداخلية الروسية بأن الحادث "وقع في الساعة 04:30 صباح اليوم بتوقيت موسكو، في غرفة الانتظار بمحطة كورسكي للقطارات، حيث اعتدى مجهول بالسكين على شخصين وأصابهما، واستطاعت الشرطة احتجازه".

ونقل المصابون في الحادث إلى المستشفى، وتجري الشرطة حاليا تحقيقا في ملابسات الهجوم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.