شرطية تخطئ في شقتها وتقتل جارها بالرصاص

10 سبتمبر 2018 - 11:50 ص

أقدمت شرطية على قتل جارها داخل شقته بعد عودتها من العمل ليلاً في ولاية دالاس الأمريكية.

وبحسب بيان للشرطة، فإن الضابط تعمل لدى القسم منذ 4 سنوات أخطأت في شقتها حيث دخلت إلى شقة جارها معتقدة أنه اقتحم منزلها.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن جويجر ، بعد أن انتهت من عملها ليلًا ذهبت لشقتها التي تقع على الجانب الآخر من مقر إدارة القسم، ولكنها أخطأت ودخلت إلى منزل أحد الجيران الذي يدعى بوتام شيم جين (26 عامًا).

واعتقدت جويجر، أن جين اقتحم منزلها فقامت بإطلاق النار عليه، وبعد أن تأكدت أنها ليست في شقتها تواصلت بالأمن وأبلغت عن الحادثة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن جين نقل إلى المستشفى وأعلن خبر وفاته قبل أن يخضع للعلاج.

ولفتت الشرطة إلى أن الغموض يحوم حول هذه القضية، خاصة فيما يتعلق بخطأ جويجر في المكان الذي تعيش فيه، وكيفية الدخول إلى منزل جارها، وسبب إطلاق النار عليه.