نقيب الفلاحين لـ"السيسي": "إحنا صابرين حبا فيك"

10 سبتمبر 2018 - 11:52 ص

أشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "رمز مصر وفخر كل العرب، وكل القرارات الخاصة بالزراعة خرجت من الاتحادية".

وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة تليفونية، عبر فضائية "دي إم سي": "إنجازات الرئيس السيسي لصالح الفلاح، أهمها زيادة أسعار المحاصيل، وأن الدولة لديها إرادة سياسية لتحسين أوضاع الفلاح، مطالبًا وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات قانونية في مسألة فيروس محصول الطماطم.

وتابع: "إحنا زعلانين من وزير الزراعة لأنه أجل الاحتفال بعيد الفلاح، بس إحنا صابرين حبًا في البلد وفي الرئيس السيسي، ولكن لدينا متطلبات من وزارة الزراعة".

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