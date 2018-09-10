الأهلى يفتح خزائنه على الرابع

10 سبتمبر 2018 - 11:53 ص

تسعى لجنة الكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، لحسم التعاقد مع اللاعب طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، بعدما تألق بشكل لافت للنظر الفترة الماضية، ورغبة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى «كارتيرون» فى ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المقرر أن ترفع إدارة المارد الأحمر المقابل المادى المعروض خلال الفترة المقبلة من أجل حسم الصفقة مبكرًا، خوفا من دخول أى نادٍ آخر وتجنبا للمزايدات التى ترغب فى خطف اللاعب.

فى السياق ذاته، تواصل إدارة الأحمر لتوفير مبلغ مالى لتنفيذ طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، وحسم صفقة فرانك كوم، لاعب وسط الترجى التونسى، فى ظل معاناة وسط ملعب الأحمر المستمرة من الغيابات بسبب الإيقاف تارة والإصابات تارة أخرى.