تجديد حبس هيثم محمدين لاتهامه بالتحريض على التجمهر

10 سبتمبر 2018 - 12:08 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس هيثم محمدين 15 يومًا لاتهامه بالتحريض على التجمهر والعنف التى شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرًا.

وأسندت النيابة إلى المتهم النيابة ارتكابه لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

وكان المتهم قد ألقي القبض عليه وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، وذلك لتحريضه واشتراكه علي أعمال التجمهر والعنف داخل محطات مترو الأنفاق ومقاومة السلطات العامة به، وذلك في أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو لوقف الخسائر وتطوير العمل به.