28 أكتوبر الحكم على متهم بأحداث محمد محمود

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الممتلكات العامة

التعدي علي الشرطة

محمد محمود

قتل مجند شرطة

قتل مجند فى شارع محمد محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى قضية قتل مجند شرطة بشارع محمد محمود مع آخرين، مايو 2013، لـ 28 أكتوبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى، وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.


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