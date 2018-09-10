  • الإثنين 10 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:13 م
بحث متقدم
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

«النقل» تكشف سر إلغاء أنصاف التذاكر

قاتل الشروق

مفاجأة حول الأب المتهم بمذبحة الشروق

غدًا.. محاكمة صفوت الشريف ونجليه بتهمة الكسب غير المشروع

بالأرقام.. القصة الكاملة لقضية صفوت الشريف

الرئيس السيسي

نقيب الفلاحين لـ"السيسي": "إحنا صابرين حبا فيك"

رفض استئناف الناشط هيثم محمدين علي حبسه 15 يومًا

تجديد حبس هيثم محمدين لاتهامه بالتحريض على التجمهر

اللواء حسين قاسم

مفاجأة حول صور صلاة محافظ المنيا داخل مكتبه

«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم

الأهلى يستبعد هؤلاء من رحلته لـ"غينيا"

بالفيديو.. تامر عبدالمنعم: "أبو تريكة مش قديس"

"عبد المنعم" يوجه رسالة للشامتين في حكم حبسه

صورة الخبر

بالصور.. "مبارك" يثير الجدل من جديد

صلاح

«صلاح» يطالب مسئولى «الجبلاية» بهذا الأمر

بعد تغريمه 99 مليون جنيه..

بالأرقام.. القصة الكاملة لقضية صفوت الشريف

الحياة السياسية

غدًا.. محاكمة صفوت الشريف ونجليه بتهمة الكسب غير المشروع
صفوت الشريف

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تفاصيل تنشر لأول مرة عن مقتل طالبة الأزهر

#

القصة الكاملة لقضية "أطفال المريوطية" باعترافات المتهمين

#

تعثر التصالح مع "صفوت الشريف"

#

تأجيل محاكمة صفوت الشريف بالكسب غير المشروع

حفل زفاف

جماهير

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

لفت المبلغ الذي طالبت به محكمة الجنايات أمس الانتباه حول ثروة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف بعد أن غرمته المحكمة 99 مليون جنيه ما يعادل 5.5 مليون دولار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الكسب غير المشروع".

إضافة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع طالب المتهمين الثلاثة وزير الإعلام السابق ونجليه إيهاب وأشرف بغرامة 600 مليون جنيه، والتي بلغت ضعف المبلغ الذي حققوه بطريقة غير مشروعة والذي بلغ 300 مليون جنيه.

وصدر الحكم الأول ضد صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وتغريمهما مع أشرف مبلغ 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها، وذلك عقب إدانتهما في القضية بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة إبان حكم الرئيس السابق مبارك.

وتم استئناف الحكم وإعادة المحاكمة ليُخفف إلى السجن ثلاث سنوات للشريف وغرامة 99 مليون جنيه، بينما رأت المحكمة براءة نجله إيهاب.

وتقدم صفوت الشريف في وقت سابق بطلب تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع وتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد مستحقات مالية عليه وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، لكن الجهاز طالبه بسداد نحو 210 ملايين جنيه.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة نجل صفوت الشريف، إيهاب، من التهم الموجهة إليه في القضية ذاتها، بينما يظل الحكم الغيابي بالسجن 10 سنوات على نجله الهارب أشرف قائما حتى الآن.

وهذا الحكم غير نهائي، ويمكن الطعن عليه خلال 60 يوما من إصداره.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف تعزز نجاحك السياسي وكيف تحميه ؟ (8/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» المركزي للإحصاء يعلن زيادة التضخم لهذا الرقم
» دمياط العسكري يستضيف خبيرا عالميا في مناظير العمود الفقري
» العالم غير مستعد لأزمات مالية
» رسام وشم عمرو دياب ودينا الشربيني يكشف أسرارًا مثيرة
» شاهد.. دينا تعلم الصينيات الرقص الشرقى في بكين
» "فيفا" يحدد موعد إعلان التشكيلة المثالية لـ2018
» عامل يعرض زوجته لممارسة الجنس مع صديقه
» العراق يستدعي السفير الجزائري بسبب "صدام حسين"
» «الجبلاية» تجرى قرعة الأدوار التمهيدية لكأس مصر
» شاهد.. قرار مفاجئ من وزير التعليم
» دعوى قضائية جديدة ضد براد بيت

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:29 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا