بالأرقام.. القصة الكاملة لقضية صفوت الشريف

10 سبتمبر 2018 - 12:24 م

لفت المبلغ الذي طالبت به محكمة الجنايات أمس الانتباه حول ثروة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف بعد أن غرمته المحكمة 99 مليون جنيه ما يعادل 5.5 مليون دولار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الكسب غير المشروع".

إضافة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع طالب المتهمين الثلاثة وزير الإعلام السابق ونجليه إيهاب وأشرف بغرامة 600 مليون جنيه، والتي بلغت ضعف المبلغ الذي حققوه بطريقة غير مشروعة والذي بلغ 300 مليون جنيه.

وصدر الحكم الأول ضد صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وتغريمهما مع أشرف مبلغ 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها، وذلك عقب إدانتهما في القضية بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة إبان حكم الرئيس السابق مبارك.

وتم استئناف الحكم وإعادة المحاكمة ليُخفف إلى السجن ثلاث سنوات للشريف وغرامة 99 مليون جنيه، بينما رأت المحكمة براءة نجله إيهاب.

وتقدم صفوت الشريف في وقت سابق بطلب تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع وتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد مستحقات مالية عليه وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، لكن الجهاز طالبه بسداد نحو 210 ملايين جنيه.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة نجل صفوت الشريف، إيهاب، من التهم الموجهة إليه في القضية ذاتها، بينما يظل الحكم الغيابي بالسجن 10 سنوات على نجله الهارب أشرف قائما حتى الآن.

وهذا الحكم غير نهائي، ويمكن الطعن عليه خلال 60 يوما من إصداره.